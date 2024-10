Il fascino delle collezioni Devon&Devon: arredi senza tempo per la casa e la sala da bagno

Potendo contare su un’esperienza affinata in oltre tre decenni di attività, Devon&Devon, celebre realtà italiana attiva nel panorama del design d'interni di lusso, costituisce oggi un autentico simbolo di qualità artigianale ed eccellenza. Fondata nel 1989 a Firenze, l’azienda offre al proprio pubblico prodotti di alta gamma e soluzioni personalizzate per la casa e la sala da bagno, con collezioni che riflettono un'estetica raffinata e un'attenzione impeccabile al dettaglio.

Le creazioni proposte da Devon&Devon si caratterizzano per il loro stile unico, originale e riconoscibile, risultato di un perfetto connubio fra estetica e funzionalità, fra contemporaneità e ispirazioni che vengono dal passato. Ogni prodotto, del resto, è il frutto dell’amore per il design e della dedizione alla qualità delle materie prime.

Le collezioni dell'azienda richiamano l’eleganza del Rinascimento fiorentino, le atmosfere raffinate della tradizione europea e l'estetica del design americano del Novecento, il tutto reinterpretato in chiave moderna. Questo approccio consente al brand di dare forma a prodotti dal fascino senza tempo: creazioni che, interpretando la bellezza in ogni sua sfumatura, si adattano con armonia a diversi contesti.

La produzione dell’azienda avviene prevalentemente in Toscana, terra di eccellenze manifatturiere, e in altre piccole unità produttive, tutte europee, distribuite in Italia e in Inghilterra, dove il know-how tramandato di generazione in generazione assicura un livello qualitativo ineguagliabile.

Per quanto riguarda i prodotti, invece, della proposta di Devon&Devon fanno parte numerose opzioni. Spaziano dalle soluzioni dedicate all’ambiente bagno, fra cui spiccano docce, rubinetterie, soffioni, consolle, miscelatori e vasche da bagno eleganti, fino ad articoli pensati per l’abitazione, come pavimenti e rivestimenti in legno, marmo e ceramica, carta da parati, lampade, specchi, nonché una selezione completa di oggetti per la casa e il lifestyle.

Le collezioni del brand, complete e coordinate, permettono ad architetti, interior designer e contractor di realizzare progetti unici e sofisticati, perfetti tanto per l’ambito residenziale quanto per il settore dell’hôtellerie.

All’ampia offerta di arredi e accessori, inoltre, si affianca il servizio Devon&Devon Tailored Interiors, che l’azienda è in grado di fornire grazie alla filiera corta delle sue maestranze altamente specializzate e ad un team di esperti architetti, che coordina e segue ogni fase della realizzazione. In particolare, consente ai clienti di richiedere la progettazione di soluzioni su misura di stampo marcatamente sartoriale.

Devon&Devon, del resto, incarna un modo esclusivo di vivere la casa. Grazie ad una meticolosa selezione delle materie prime e all’esperienza dei suoi artigiani, l’azienda, reinterpretando con cura ed eleganza il meglio della tradizione europea e del design del Novecento, offre tutti i prodotti necessari per rendere la propria abitazione un luogo in cui star bene, dove si ha voglia di tornare.