Ciclamini per la ricerca sulla fibrosi cistica: dove poterli acquistare

Arriva l’autunno, stagione ottima, come quasi tutte, per le raccolte benefiche di fondi. Tra esse non manca quella per la ricerca scientifica sulla fibrosi cistica, offrendo ciclamini. L’obiettivo è continuare con i grandi risultati ottenuti e permettere ai malati una vita più «normale» possibile, nonostante le gravi complicazioni che comporta.

I ciclamini, bianchi, rosa o rossi, prevedono offerta minima di 10 euro.

Si possono trovare al «Centro Fisioterapico di Cuneo» (Via San Giovanni Bosco 9 c, Cuneo), al «Bouty Cafè da Mary» (Via San Dalmazzo 12, Cervasca), al «Cubri Cafè di Bri» (Via Santuario 7, Vicoforte), al «Babyy Parking Fantasia da Maresa» (Via Roma 18, Beinette), telefonando al 348.4928737, domenica 20 ottobre, dalle 9 alle 12, in Piazza Umberto I, a Beinette..