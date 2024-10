Atletica Mondovì: Luca Cardone e Andrea Gandolfi alla Chicago Marathon

Domenica 13 ottobre, sulle rive del Lago Michigan, si è svolta la 46ª edizione della Bank Of America Chicago Marathon, vinta dal keniano John Korir con il tempo di 2h02’43” e tra le donne Ruth Chepngetich con il nuovo record del mondo, diventando la prima donna a scendere sotto le due ore e 10 minuti con 2h09:56.

Tra i numerosi italiani in gara, ben 420, vi erano due portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: Luca Cardone e Andrea Gandolfi che hanno chiuso il 42 km rispettivamente in 3h06’34” e Andrea Gandolfi finisher in 4h40’40”.