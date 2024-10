Atletica Saluzzo: ricco bottino di medaglie nel weekend

Bottino ricco di medaglie per l’Atletica Saluzzo, impegnata su più fronti nello scorso weekend.

Sabato si sono svolti a Chiavenna (SO) i Campionati italiani di corsa in montagna di chilometro verticale. Alla gara, che si snodava nel suggestivo villaggio di Lagùnc e riconosciuta come penultima tappa della Valsir Mountain Running World Cup WMRA 2024, Paul Machoka si è posizionato 5° con la prestazione finale di 32’16’’. Presenti anche i compagni di squadra Roberto Chiavazza (159°) e Maurizio Solavaggione (177°). Nelle donne, 5ª piazza anche per Joyce Muthoni Njeru che taglia il traguardo con il tempo di 39’55’’. Pochi minuti dopo arriva anche Arianna Dentis (17ª) e, dopo di lei, Irma Chiavazza (34ª).

Domenica si è passati poi alla tappa conclusiva della Coppa del Mondo, con il Val Bregaglia Trail. Nella splendida cornice tra Svizzera e Italia, tra il castagneto più grande d’Europa e meravigliose cascate, a conquistare la medaglia d’oro è stata dove Joyce Muthoni Njeru. Inizialmente all’inseguimento delle prime due atlete, al 20° chilometro Joyce ha preso il comando della gara guadagnando un minuto di distacco sulla seconda nel tratto in discesa (tempo finale 1h47’45”). Buon risultato anche per Irma Chiavazza, 18ª con 2h18’38’’. Tra gli uomini, successo d’argento per Paul Machoka che chiude in 1h34’22’’.

Per rimanere in campo regionale, sabato 12 ottobre il Saluzzo era presente al Campionato piemontese individuale di società che ha avuto luogo a Biella. Da segnalare la medaglia di bronzo per Vittoria Audifreddi, nelle cadette, che ha svolto il percorso di 2400 mt in 8'42’’, seguita alle spalle da Anna Laratore (4ª con 8’43’’). Qualche posizione dopo anche Francesca Sola 22ª. Nei cadetti invece la 14ª e 33ª piazza sono andate rispettivamente a Lorenzo Gallo e Giacomo Audifreddi. Sempre nei giovanili, brave le ragazze: Virginia Galletto (4ª), Matilde Telamone (7ª) e Elisabetta Bonardo (14ª). Sui 1600 mt hanno careggiato anche i ragazzi Pietro Verra (9°), Federico Barotto (10°) e Pietro Rosso (18°). Tra gli adulti, i 3000 m su invito hanno visto il 7° piazzamento per Matilde Bonino nelle donne, mentre negli uomini: 9° posto per Francesco Mazza, 13° Gianluca Ferrato, 15° Amorin Gerbeti e 18° Lorenzo Laratore.

Nelle classifiche di società, poker di vittorie per l’Atletica Saluzzo nelle categorie ragazzi, cadette, cadetti/e, ragazzi/e. Argento invece per le ragazze. Domenica 13 ottobre eravamo presenti, inoltre, alle 12ª edizione di “Una corsa da re”, la tradizionale manifestazione a tre circuiti in scena a Venaria Reale. Buon 4° posto assoluto, sui 10 km, per la canotta giallo-blu Fabio Griglio, nonché medaglia d’argento nella categoria SM, con il tempo di 32’11’’. Bravo anche Simone Gerace, 7° assoluto e 4° SM. Sul percorso di 21 km ha gareggiato invece Danilo Biei che ha raggiunto la 20ª piazza negli uomini e la 4ª come SM45.

Quella di domenica è stata l’ultima competizione della “Maratona reale 4 tappe” preceduta negli scorsi mesi da: La Dieci di Torino ad aprile, TuttaDritta a maggio e Castello di Racconigi a settembre. Grazie ai piazzamenti ottenuti nelle diverse occasioni (13º, 33º, 1º e 4º), Fabio Griglio ha conquistato l’oro nella combinata delle 4 gare. Allo stesso modo, Simone Gerace è salito sul 2° gradino più alto del podio.

E ancora, impegno domenicale con la 21ª Strafossan dove l’Atletica Saluzzo ha portato a casa una tripletta tutta d’oro grazie a: Gianluca Ferrato 1° assoluto con 32’34’’; Paola Pretto 1ª SF35 con 44’01’’ e Marta Griglio 1ª SF con 44’30’’. Vinta anche una medaglia d’argento con Luca Molineri negli SM45, nonché 3° assoluto. Presenti anche i compagni di squadra Marco Laratore (55° ass.), Cosimo Stranieri (58° ass.) e Giorgio Pellissero (114° ass.).

Infine, la Velocissima di Imperia che ha incoronato vincitore sui 5 km Marc Moletto con l’ottimo risultato di 14’51’’, miglior tempo nella storia della manifestazione subito dopo il 14’42’’ di Francesco Breusa lo scorso anno.