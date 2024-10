A Mondovì "Un viaggio tra storia e valori della Res Publica" nell'anniversario della nascita di Luigi Einaudi

L'Associazione Senso Civico e Buon Governo, in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi e il supporto di partner istituzionali come la Provincia di Cuneo e il Comune di Mondovì, è lieta di annunciare l'evento commemorativo in onore del 150° anniversario della nascita di Luigi Einaudi.

Un Viaggio tra Storia e Valori della Res Publica si terrà il 27 ottobre 2024 dalle ore 18:00 alle 19:30 presso la suggestiva Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, con l'obiettivo di riflettere sul ruolo cruciale che Luigi Einaudi ha avuto nella storia italiana, come economista e Presidente della Repubblica. L'evento è aperto al pubblico e con ingresso gratuito.

La giornata sarà arricchita da diversi interventi di alto valore culturale:

Prof. Salvatore Sechi offrirà una riflessione sulla vita e sull'eredità di Luigi Einaudi, analizzando l'importanza dei suoi insegnamenti per le generazioni presenti e future.

Proiezione in anteprima italiana del cortometraggio "Il Presidente del Miracolo" , diretto dal regista Pupi Avati, che offrirà una visione cinematografica unica del contributo di Einaudi al Paese.

L'economista Alberto Mingardi interverrà come commentatore del docufilm, portando il suo contributo su come i valori di Einaudi possano essere interpretati e applicati oggi.

L'evento rappresenta un'importante occasione per la comunità di Mondovì e per tutti coloro che desiderano approfondire la storia e i principi della Res Publica, con un focus particolare sul valore della cittadinanza attiva e della responsabilità collettiva.

L'iniziativa non è soltanto un momento di commemorazione, ma un invito al dialogo intergenerazionale sui valori di democrazia e partecipazione civica, elementi cardine dell'insegnamento di Luigi Einaudi.

L'evento gode anche del patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC), che supporta progetti culturali e di valore civico come questo, contribuendo al rafforzamento del tessuto sociale e culturale del territorio.