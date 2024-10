Ad Alba “Mitiche famiglie”: laboratori di animazione teatrale per genitori e figli

Prende avvio un nuovo ciclo di incontri pensati per genitori e figli (6/10 anni) a cura dell’associazione DonChisciotteSiamoNoi alla Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba.

“Mitiche famiglie. Ribaltiamo il mito insieme!” è un progetto che si rivolge all'intera famiglia, adulti e ragazzi insieme. In ogni appuntamento si tenterà di raccontare da una prospettiva insolita le storie raccontate nei miti, così da ribaltare il punto di vista tradizionale come esercizio critico e di empatia.

Alla lettura animata seguiranno giochi teatrali basati sull'animazione, sul dialogo e sulla collaborazione tra tutti i partecipanti.

Sabato 26 ottobre, alle ore 10.30, è in programma il primo dei tre appuntamenti: “La nostra Odissea”. Come racconterebbero la storia di Ulisse Penelope e le altre donne? Ascolteremo le parole di una regina abile tessitrice, di una ninfa indipendente come Calipso e di una principessa capace di accogliere chi viene da lontano.

Gli incontri successivi saranno: “Mitiche eroine” sabato 23 novembre e “Mostro a chi?” sabato 28 dicembre 2024.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Info: 0173 292468 biblioteca@comune.alba.cn.it