Con “Famiglia in gioco” a Savigliano si va nello spazio

Sabato 19 ottobre torna “Famiglia in gioco”, la grande festa per famiglie con bambini da 0 a 10 anni sotto l'Ala di piazza del Popolo.

Anche nell'edizione 2024, in programma dalle 15 alle 18.30, ci saranno tanti laboratori creativi ed iniziative ludiche, che stavolta avranno come filo conduttore il tema dello spazio. “Il buco nero”, “il meteorite”, “il pianeta”, “l'alieno” e “la galassia” sono solo alcuni dei titoli delle attività che verranno proposte.

Non mancherà la merenda, la gara di dolci “Torta in gioco” e – novità di quest'anno – il mercatino delle carte e delle figurine per bambini, ragazzi ed hobbisti.