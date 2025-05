Oltre 50 gli studenti alla gara nazionale degli istituti geometri CAT al "Bianchi-Virginio" di Cuneo [VIDEO]

Con oggi, mercoledì 7 maggio, si conclude la tre giorni della nuova edizione della Gara nazionale geometri CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) iniziata lunedì 5 maggio tra i migliori studenti candidati dai vari istituti. Ad ospitare l'evento quest'anno è l'istituto “Bianchi-Virginio” di Cuneo, in via fratelli Ramorino 3. L'organizzazione della competizione tecnico-professionale spetta infatti all'istituto frequentato dal vincitore della scorsa edizione, Daniele Revello. Un onore che per la scuola cuneese si ripete per la quarta volta, dopo il 2017, 2019 e 2022.

Sono 52 gli studenti delle classi quarte provenienti da tutta Italia, inclusi i due fuori gara del Bianchi-Virginio, impegnati nelle prove caratterizzanti (progettazione e costruzioni, estimo, topografia e sicurezza sul cantiere), accompagnati dai loro professori, che invece hanno visitato i luoghi simbolo di Cuneo e delle sue vallate.

GUARDA QUI IL VIDEO:



La gara risponde a tutti gli effetti alla relativa normativa in materia e la scuola organizzatrice, vincitrice del titolo l'anno precedente, fa richiesta al Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'indicazione di un ispettore. Il dirigente tecnico con funzioni ispettive viene assegnato dall'Ufficio scolastico regionale a 15 giorni dall'evento, garante che la gara di carattere nazionale si svolga nel rispetto di tutta la normativa relativa.



Un evento patrocinato dal Comune di Cuneo, dal Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo e dal Politecnico di Torino, che oltre alla sfida tra i futuri geometri è anche festa tra studenti e di scambio culturale tra professori provenienti da diverse realtà del territorio italiano.



Non tutti gli istituti geometri d'Italia prendono parte alla gara, ma ogni anno il ricambio consente di intessere nuovi rapporti e sinergie. Un evento di respiro nazionale, che richiede la selezione del miglior candidato per affrontare la gara, che comporta un investimento sotto vari profili da parte delle scuole e dell'ospitante.



Nel pomeriggio la chiusura con la festa e il bilancio dei ragazzi presso l'Open Baladin di piazza Foro Boario a Cuneo.