“Tra le Langhe e la Riviera”, mostra di Daniela Ciravegna alla Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica “G. Ferrero”, da martedì 22 ottobre a sabato 16 novembre 2024 ospita la mostra “Tra le Langhe e la Riviera” di Daniela Ciravegna.

Nata a Millesimo e poi trasferitasi ad Alba, Daniela Ciravegna è un’artista impegnata prima come insegnante, poi come imprenditrice. Attraverso le sue opere, realizzate con tecniche diverse, si leggono la sua vita e il desiderio di bellezza. In Biblioteca viene esposta una selezione di quadri realizzati con una tecnica mista a base di acquerello e china che raffigurano scorci della Liguria, della quale ama l'immensità del mare e la sensazione di serenità, e delle Langhe, con i suoi paesaggi, i paesi ben curati e le semplici case in pietra, ricche di storia e di fascino. È stata la partecipazione ad alcune lunghe escursioni a piedi a farla entrare in contatto anche con i luoghi dell’Alta Langa e con i silenzi che hanno promosso in lei la meditazione, l'ispirazione e la concentrazione nella ricerca dei particolari.

La mostra è visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (dal martedì al venerdì: 9-12.30 e 14-18; sabato: 9-12.30; chiuso lunedì e festivi). Ingresso libero.