Cuneo, in Fondazione Peano la 12° edizione di CuneoVualà

Sabato 19 ottobre, alle ore 17, in Fondazione Peano si inaugura la 12° edizione di CuneoVualà, la rassegna sul carnet de voyage ideata e curata da Ivana Mulatero che vedrà una duplice esposizione.

Al via la collettiva "IL TACCUINO DEL PELLEGRINO", con i lavori di oltre 80 artisti italiani e internazionali, oltre a quelli degli studenti del Primo Liceo Artistico di Torino e del Liceo artistico Buniva di Pinerolo e i leporelli prodotti in occasione dei workshop di avvicinamento a CuneoVualà e la personale "PER LE STRADE DEL MONDO" acquerelli, chine e carnet di Roberto Cariani.

Le mostre saranno visitabili dal giovedì alla domenica, dalle ore 15.30 alle 18.30, fino al 17 novembre.