La Collina degli Elfi, 42 famiglie ospiti in estate. Ora si apre alla ricerca di nuovi volontari

L’estate 2024 si è rivelata un periodo intenso e significativo per La Collina degli Elfi, l’associazione di Govone che da oltre 15 anni offre un percorso di recupero psicofisico ai bambini in remissione da malattie oncologiche e alle loro famiglie. Quest'anno, il centro ha ospitato 42 famiglie, per un totale di 79 genitori e 74 bambini, con il supporto di ospedali e associazioni di tutta Italia, tra cui il Meyer di Firenze, il Bambin Gesù di Roma e molte altre strutture da Nord a Sud​, con due città “new entry”: Pescara e Cagliari.

La stagione è stata segnata da momenti di grande intensità emotiva, come la Festa delle Famiglie, un'occasione di ritrovo in cui bambini e genitori hanno potuto condividere il loro percorso di rinascita con il team della Collina degli Elfi.

“La festa delle famiglie è stata un momento prezioso per ritrovarsi e rivedere le famiglie con cui abbiamo condiviso un percorso profondo trascorso in Collina negli ultimi anni. Rivedere i bambini, che sono stati nostri ospiti, ormai cresciuti e alle prese con la vita come tutti i ragazzi della loro età, impegnati nella realizzazione di progetti e sogni per costruire un futuro speciale – il futuro per cui hanno lottato e che rappresenta il diritto di ogni bambino – ci scalda il cuore. Ci permette di vedere come, davvero, la vita possa andare oltre la malattia, e come averli accompagnati nel passaggio dalla malattia alla vita abbia potuto essere di aiuto in questo cammino”, ha dichiarato la presidente de La Collina degli Elfi Manuela Olmo.

UN’OCCASIONE PER SCOPRIRE LA MAGIA DELLA SOLIDARIETÀ

Mentre si chiude un’estate di emozioni, si apre ora una nuova stagione ricca di opportunità per chiunque voglia entrare a far parte di questo progetto di speranza e solidarietà. Per chi fosse interessato a scoprire di più, prima di intraprendere questo cammino, La Collina degli Elfiorganizza un Open Day il 6 novembre alle ore 19. Durante l’evento, sarà possibile incontrare i volontari attuali e conoscere da vicino le attività e la filosofia dell’associazione. La prenotazione per l’Open Day è obbligatoria e rappresenta un’opportunità per avvicinarsi con curiosità e sensibilità a un contesto unico, dove ogni piccolo gesto contribuisce a rendere più luminoso il futuro dei piccoli ospiti e delle loro famiglie. L’Open Day si concluderà con un aperitivo.

NUOVE OPPORTUNITÀ PER CHI DESIDERA FARE LA DIFFERENZA

La settimana successiva prenderà il via un nuovo corso di formazione per volontari, un’occasione unica per coloro che desiderano avvicinarsi alla realtà dell’associazione e offrire il proprio supporto. Il corso è strutturato in due cicli di incontri: il primo appuntamento è previsto per venerdì 15 novembre dalle ore 18 alle 22, per poi proseguire il sabato 16 novembre dalle 10 alle 18; il secondo si terrà invece venerdì 22 novembre, sempre dalle 18 alle 22, e sabato 23 novembre dalle 10 alle 18.

Il percorso formativo è pensato per accogliere e preparare al meglio i nuovi volontari, introducendoli nel cuore delle attività della Collina degli Elfi e nel rapporto diretto con le famiglie. Non sono richieste competenze specifiche, ma soltanto una disponibilità minima di 4 ore settimanali per tutto l'anno. Il corso è aperto anche ai giovani a partire dai 16 anni, offrendo loro un’occasione di crescita personale e di coinvolgimento in un progetto dal grande impatto sociale​.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per ulteriori dettagli sul corso di formazione o sull'Open Day, è possibile scrivere a corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it o contattare il numero 345.0844959.