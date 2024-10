Sci di fondo: Carollo e Ghio al lavoro in Val Senales con il team Milano-Cortina 2026

Sono dodici gli atleti convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per il raduno di allenamento iniziato domenica 13 ed in programma fino a sabato 26 ottobre a Ramsau, in Austria.

Del gruppo dei convocati fanno parte Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella e Nicole Monsorno.

Il raduno che precede di un mese l’inizio della stagione di Coppa del Mondo coinvolgerà anche i tecnici Tommaso Custodero, Francois Ronc Cella, Claudio Consagra, Perry Olsson.

Appuntamento in Val Senales (Bolzano) invece per la squadra Milano-Cortina 2026 maschile e femminile, al lavoro (dal 15) fino al 26 ottobre sulla neve perenne altoatesina.

Il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato Alessandro Chiocchetti, Martino Carollo, Aksel Artusi, Riccardo Bernardi, Giacomo Petrini, Fabrizio Poli, Federica Cassol, Davide Ghio, Nadine Laurent, Virginia Cena, Iris De Martin Pinter, Teo Galli, Maria Gismondi, Cristina Pittin e Giovanni Ticcò che proseguirà il proprio percorso di riabilitazione. Gli atleti saranno seguiti dai tecnici Renato Pasini, Fulvio Scola, Giuseppe Cioffi, Tullio Grandelis e Stefano Zampieri.

Prima di raggiungere la località austriaca, gli atleti hanno svolto una serie di test di efficienza fisica presso il Cerism di Rovereto (Trento).