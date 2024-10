Alba: modifiche alla viabilità in centro storico per il Baccanale dei borghi

Per il Baccanale dei borghi sabato 19 e domenica 20 ottobre in centro storico ad Alba, divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 di venerdì 18 alle ore 24:00 di domenica 20 ottobre in:

• Piazza Risorgimento;

• Piazza Rossetti;

• Piazza Miroglio;

• Via Coppa;

• Via Vida;

• Piazza Pertinace (stalli blu solo domenica 20 ottobre);

• Piazza San Francesco;

• Piazza Garibaldi;

• Via Calissano;

• Via Accademia;

• Piazza Vittorio Veneto;

• Piazza Garibaldi (stalli di sosta gialli e area pedonale).

Divieto di transito dalle ore 14.00 di sabato 19 alle ore 24:00 di domenica 20 ottobre in: Piazza Risorgimento, Piazza Rossetti, Piazza Miroglio, Via Coppa, Via Vida, Piazza Pertinace, Piazza San Francesco, Piazza Garibaldi, Via Cavour, Via Accademia, Piazza Vittorio Veneto, Via G. Govone (tratto tra Via Vida e Piazza Vittorio Veneto.

Dalle ore 14.00 di sabato 19 alle ore 24.00 di domenica 20 ottobre, divieto di accesso veicolare in:

• Via Acqui da Piazza Monsignor Grassi;

• Via Giraudi all’altezza di Via Senatore Como;

• Via Pertinace all’altezza di Via Bertero, dalle ore 6.00 alle 24.00 di domenica 20 ottobre.

Doppio senso di circolazione solo per residenti, autorizzati e veicoli degli organizzatori, nelle vie a senso unico chiuse.