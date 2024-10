Il vigile di quartiere nei pressi della stazione di Alba: raccolte oltre 500 firme

Sono oltre 500 le persone che hanno sottoscritto la proposta di istituire nei pressi della stazione ferroviaria di Alba un presidio del vigile di quartiere al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di decoro dell'area. Lo scalo, i locali pertinenti e i giardini attigui fungono frequentemente da bivacco mentre gli esercenti e gli abitanti della zona vivono la situazione con uno stato di angoscia. Gli studenti e i pendolari che usufruiscono del trasporto ferroviario, così come coloro che dal parcheggio multipiano transitano davanti al “Parco Divisione Alpina Cuneese” percepiscono spesso un tangibile senso di insicurezza, di abbandono e di degrado.

La stazione è una delle principali “porte di accesso” alla città e tale situazione condiziona e compromette la sicurezza dell’area, sia in termini reali che in termini di percepito, così come l’immagine della città di Alba, nota e apprezzata in tutto il mondo. Nelle ore serali, inevitabilmente, la zona tende a diventare ancor meno rassicurante e, sotto gli occhi dei passanti, il bivacco si trasforma spesso in approcci molesti o attività dalla dubbia liceità.

I primi firmatari della raccolta sono i giovani candidati di FdI, Paolo Cittadino e Beatrice Sala, che hanno tradotto le volontà dei sottoscrittori in un ordine del giorno con la collaborazione del Consigliere Comunale Riccardo Spolaore, anche lui tra i primi sottoscrittori.

“Abbiamo ottenuto un risultato che va ben oltre le aspettative – spiegano Beatrice Sala e Paolo Cittadino – Oltre 500 persone hanno sottoscritto la proposta e siamo orgogliosi di essere scesi in campo con questa bella iniziativa, anche con un presidio di raccolta firme presso i giardinetti, dov'era tangibile la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza. La nostra azione, che è promossa con entusiasmo e passione, è la rappresentazione della volontà di cambiamento che i giovani vogliono”.

“Il Vigile di Quartiere è un ottimo deterrente contro il degrado sociale e urbano – continua il Consigliere Spolaore – Questo è il primo ordine del giorno che presento e sono estremamente soddisfatto del sostegno che questa iniziativa ha avuto dalla popolazione e insieme al mio capogruppo Emanuele Bolla ci confronteremo con il consiglio comunale affinché questa proposta venga approvata.”.