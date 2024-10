Alba, l'amministrazione eroga un contributo a sostegno delle associazioni locali

Entro le ore 12.00 di venerdì 22 novembre 2024 le associazioni culturali, sportive, di volontariato e le altre associazioni con sede o operatività ad Alba possono presentare domanda di contributo erogato dall’amministrazione comunale.

Bando contributi alle associazioni culturali

Possono beneficiare dei contributi le associazioni culturali che hanno sede ad Alba o che operano sul territorio a beneficio della Città di Alba.

L’Amministrazione comunale intende promuovere le attività culturali svolte sul proprio territorio anche attraverso l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere specifici e documentati progetti nel settore.

I progetti devono consistere in attività di promozione culturale; attività divulgative; attività finalizzate alla promozione della lettura; attività finalizzate alla ricerca storica sul territorio; iniziative culturali che valorizzino le identità del territorio; eventi musicali; rappresentazioni teatrali; ricerca e sperimentazione per l’integrazione fra forme espressive e tradizioni culturali; attività culturali radicate sul territorio che abbiano conseguito negli anni una spiccata e riconosciuta identità; promozione dell’immagine di Alba attraverso la cultura e iniziative autogestite da associazioni giovanili nel campo della cultura.

Il Comune di Alba per sostenere la realizzazione dei progetti mette a disposizione, come negli anni precedenti, la somma complessiva di 22 mila euro. Tale somma verrà destinata sulla base di una graduatoria definita da un’apposita commissione di valutazione ed approvata dalla Giunta comunale.

La consegna delle domande potrà avvenire mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.alba@cert.legalmail.it (l'invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata) oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Alba, Piazza Risorgimento 1.

Il bando ed i moduli sono disponibili sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it alla sezione Amministrazione/Uffici/Servizi socio educativi/Associazionismo alla seguente pagina.

Scadenza: ore 12:00 del 22/11/2024

Per informazioni: 0173 292346 cultura@comune.alba.cn.it

Bando contributi alle associazioni di volontariato

Possono beneficiare dei contributi le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, gli Enti del Terzo Settore con il 90% di volontari iscritti (ai sensi del D.Lgs. 117/17 “Codice del Terzo Settore”), singoli o in forma associata, che:

abbiano la sede ad Alba o che operino prevalentemente sul territorio della Città di Alba;

siano iscritte, alla data di scadenza del presente bando, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I contributi sono finalizzati a sostenere specifici e documentati progetti volti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, emergenze sul territorio, favorire la realizzazione di attività educative, anche di carattere interculturale, sostenere iniziative rivolte alla famiglia, progetti di cooperazione internazionale e di sensibilizzazione sui diritti umani, promuovere attività nel settore ambientale e di protezione civile, attraverso azioni innovative e sperimentali o attraverso azioni di consolidamento con caratteristiche di efficacia ed efficienza.

Per i progetti è stata messa a disposizione la somma complessiva di 22.000 euro. Tale somma verrà destinata sulla base di una graduatoria definita da un’apposita Commissione di valutazione ed approvata dalla Giunta comunale.

La consegna delle domande potrà avvenire mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.alba@cert.legalmail.it (l'invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata) oppure tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Alba, Piazza Risorgimento 1.

Il bando ed i moduli sono disponibili sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it alla sezione Amministrazione/Uffici/Servizi socio educativi/ Associazionismo alla seguente pagina.

Scadenza: ore 12:00 del 22/11/2024

Per informazioni: 0173 292357 servizi.sociali@comune.alba.cn.it

Bando contributi alle associazioni sportive

Possono presentare domanda le Società Sportive Dilettantistiche SSD e le Associazioni Sportive Dilettantistiche ASD con numero di iscritti non inferiore a dieci unità e per l’attività sportiva relativa all’anno 2024/2025.

Non sono ammessi ai benefici le SSD e le ASD che, in base agli scopi statutari, non perseguano fini di attività dilettantistica e/o amatoriale; sono esclusi i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge.

Le domande di partecipazione vanno trasmesse via e-mail all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it , oppure consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Alba, Piazza Risorgimento n.1, previo appuntamento telefonando al numero 0173 292257.

I requisiti, il testo del bando e la modulistica saranno scaricabili da giovedì 24 ottobre al seguente link: www.comune.alba.cn.it/it/page/contributi-comunali-per-iniziative-sportive

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Modulo 1: elenco/tabulato dei tesserati nella stagione 2024/2025, rilasciato (o “scaricato” dal sito internet) dal Comitato o Centro o Lega o Federazione alla quale si è affiliati; il tabulato deve contenere:

- l’indicazione della Stagione Sportiva (ad esempio: “Stagione Sportiva 2024” oppure “Stagione Sportiva 2024/2025”);

- il nome della Società o ASD;

- l’elenco dei tesserati (con cognome, nome, data e luogo di nascita);

- Modulo 2: informazioni sulla Società / A.S.D.;

- copia dello Statuto o Atto Costitutivo della Società/Associazione ( è da presentare anche se è già stato presentato lo scorso anno );

- organigramma societario e copia dell’atto che lo approva (se diverso dall’atto costitutivo);

- bilancio approvato dell’esercizio precedente;

- fotocopia di un documento d’identità (in corso di validità) del Legale Rappresentante della Società o Associazione Sportiva Dilettantistica.

Fuori dalle domande di partecipazione agli specifici bandi sport, cultura e volontariato, le associazioni possono inviare una richiesta di contributo redatta dal legale rappresentante e intestata al sindaco di Alba, accompagnata dalla documentazione specificata nell’apposito modulo disponibile al seguente link: https://www.comune.alba.cn.it/it/page/richiedere-un-contributo

Scadenza: ore 12:00 del 22/11/2024

Per informazioni: 0173 292248 alba@comune.alba.cn.it