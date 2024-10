L’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI) in concerto a Bagnasco

O.S.A.I. l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana, è la prima orchestra amatoriale nata in Italia, nel 2000, sull'esempio di quelle già da tempo diffuse all’estero, in particolare nel nord Europa. Il progetto è dedicato a tutti quei musicisti che, pur avendo percorso una strada professionale diversa da quella musicale, continuano a coltivare la loro naturale passione artistica.

L’evento fa parte della rassegna “PROFILI D’AUTORE – migrAzioni” che offrirà, a partire dal mese di settembre, l’esperienza di narrazioni attraverso il territorio, raccontandone le contaminazioni espressive, artistiche ed esperienziali anche per chi in Valle è rimasto o ha trovato una ragione di vita.

L’edizione 2024 intende raccontare le storie vissute dai valligiani all’estero, in special modo in America Latina, nell’esperienza di abbandono della montagna verso orizzonti certi, ripercorrendo i cammini di interconnessione che travalicano i confini geografici e amministrativi e richiamando le contaminazioni oltre che le nuove avventure intraprese in terra straniera.



L’iniziativa è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

Oltre al Comune di Ormea, ente capofila e committente delle azioni di progetto, sono coinvolti i rispettivi Comuni aggregati di Bagnasco e Nucetto, mentre l'organizzazione logistica e tecnica degli eventi è in capo all'Associazione Culturale "D'acqua e di Ferro" che interviene anche grazie al contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Generale 2024.