Alberi caduti in Granda: interventi dei vigili del fuoco a Garessio, Mombasiglio e Ormea

Mattinata movimentata per i vigili del fuoco di Cuneo, a causa del maltempo in Granda, ma senza particolari criticità. Le squadre sono state impegnate in diversi interventi a causa di alberi caduti, piccole frane, messe in sicurezza di veicoli dopo alcuni incidenti che non hanno provocato feriti. Alcuni dei comuni coinvolti sono stati Garessio, Mombasiglio e Ormea.