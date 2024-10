Grande attesa a Cuneo per la tappa nazionale del tour "Si vince perdendo" di Robert Jhonson [VIDEO]

Solo restituendo alla collettività e all’ambiente una parte di ciò che si è ricevuto si può lasciare un segno, farsi ricordare, ottenere un vero successo e, in ultimo, anche superare il limite della morte. Ovvero, si vince perdendo. Solo perdendo sudore, tempo, energie, dedicando impegno e anche denaro per creare qualcosa di più grande di noi si riesce a distinguersi e a vincere.

“Si vince perdendo” è uno dei principi cardine del tour mondiale di Robert Jhonson, Distiguersi per non estinguersi, che farà tappa a Cuneo mercoledì 23 ottobre. All’interno del tour mondiale che lo vedrà impegnato in 5 continenti e 10 Paesi, con incontri a Ginevra, Jaipur, Montreal, New York, San Josè, Silicon Valley, Tokyo, Tunisi, per Robert Jhonson, autore di oltre 10 best seller su autosviluppo, leadership e strategia aziendale, Cuneo sarà una sede speciale, perché collegata a Canale Ecologia, un’associazione odv con cui l’autore e relatore statunitense collabora da anni.

A conquistare l’attenzione del formatore, consulente di Google, Bill Gates, Michael Jordan, Toyota e Ikea, è l’attenzione che l’Associazione cuneese dedica da sempre all’ambiente.

«Ogni soggetto – ente, azienda o persona – deve distinguersi per lasciare un segno nel mondo e nel tempo», sostiene Jhonson. «Non ritengo ci siano differenze tra contesto personale o professionale: è sempre vita. Penso che l’atteggiamento vincente debba avere una costante: distinguersi per eccellere. Questo avviene quando ogni soggetto trova la sua focalizzazione, ciò che lo realizza. La distinzione dev’essere prima di tutto quella dei singoli, perché persone distinte e realizzate creano aggregati sociali eccellenti: aziende, società, Stati. Canale Ecologiaè un esempio puntuale di questa teoria», continua Jhonson. «È un ente che si è focalizzato su un progetto in cui crede, di grande impatto naturalistico, una eccellenza destinata a lasciare un segno: creare una Riserva naturale integrale nella Valle Oscura. Questo li fa distinguere. E io voglio aiutarli».



Canale Ecologia è impegnata, infatti, in un ambizioso progetto di acquisto di altri 100.000 metri quadri di terreni destinati a diventare la Riserva integrale di Valle Oscura, un’oasi pensata per la tutela e la valorizzazione della biodiversità locale, minacciata dall’urbanizzazione e dai cambiamenti climatici. L’obiettivo è creare un santuario naturale dove flora e fauna possano prosperare, con spazi dedicati anche a progetti di educazione ambientale per le nuove generazioni.

L’evento del 23 ottobre al Teatro Toselli, messo a disposizione dal Comune di Cuneo, sarà un’occasione imperdibile per ascoltare la visione di un leader di fama internazionale come Jhonson e per sostenere un progetto fondamentale per il futuro del territorio.

L’ingresso sarà libero, basta prenotare il posto cliccando sul link https://rjcuneo.eventbrite.com. Eventuali offerte saranno destinate all'acquisto dei terreni per la creazione dell’Oasi della Valle Oscura.