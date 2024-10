Alba porta la Giunta nei quartieri: via col Gallo, poi San Cassiano

Al via il progetto di portare le sedute della Giunta nei quartieri albesi per proseguire il programma di confronto sulle istanze dei cittadini cominciato con la campagna elettorale.

Si inizia giovedì 24 ottobre nel quartiere Gallo d’Alba per poi proseguire giovedì 21 novembre nel quartiere San Cassiano. Le Giunte sono organizzate in collaborazione con i Comitati di quartiere e, dopo una prima parte deliberativa e riservata, sindaco e assessori a partire dalle ore 18 si confronteranno con i residenti.

“Era uno dei capisaldi della nostra proposta, per riavvicinare politica e cittadini durante tutto il mandato e non solo in campagna elettorale - spiega il sindaco Alberto Gatto -. Da giovedì prossimo inizierà la Giunta nei quartieri. Stiamo definendo le prossime date, iniziamo giovedì 24 ottobre al Gallo e ne faremo una al mese. Alba ha tanti quartieri, ma saremo in ognuno. Già dal primo giorno abbiamo detto che non volevamo fare l’errore di chiuderci nel Palazzo dimenticandoci della città. L’Amministrazione deve essere disponibile a partecipare ad incontri e eventi sul territorio. Per questo la Giunta nei quartieri è un’iniziativa importante per noi, ci auguriamo un’ampia partecipazione per confrontarci in modo costruttivo su questi primi mesi di consiliatura e soprattutto sul futuro”.

Conclude il primo cittadino: “Ringrazio l’Assessore Tibaldi e l’Assessora Vignolo, con deleghe rispettivamente a quartieri e cittadinanza attiva, per il lavoro di organizzazione e coordinamento”.

"Crediamo molto nel rapporto diretto tra amministratori e cittadini – dichiarano l’Assessore a Quartieri e frazioni Davide Tibaldi e l’Assessora alla Cittadinanza attiva Lucia Vignolo - e pensiamo che questa iniziativa possa favorirne il dialogo e la collaborazione, non solamente per la risoluzione dei problemi, ma soprattutto per la promozione e realizzazione sul territorio di iniziative con finalità aggregative e di crescita della collettività. Una volta al mese saremo in uno dei nostri quartieri e delle nostre frazioni con tutta la Giunta per raccogliere proposte e istanze in tutti gli ambiti. Ci auguriamo che i cittadini partecipino numerosi e colgano l’occasione per avanzare proposte e suggerimenti. La cittadinanza attiva è un valore che arricchisce noi amministratori in primis. Ringraziamo i Comitati per l’accoglienza e la collaborazione, oltre che per l’importante lavoro quotidiano nei loro quartieri”.