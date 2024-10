Elisa Tarasco: un impegno costante per la valorizzazione della montagna

Elisa Tarasco, che era candidata con Fratelli d’Italia per il Consiglio regionale del Piemonte, a sostegno del centro destra per Alberto Cirio presidente, a quattro mesi dalle elezioni, in cui ha ricevuto 1.815 voti, continua con determinazione nella sua missione nei confronti del territorio montano.

I voti che le sono stati dati rappresentano una spinta ancora più forte per portare avanti il lavoro in favore della comunità, con particolare attenzione alle aree interne e montane.

Il legame con la valle Po rimane forte, qui aveva ottenuto 593 voti nei dieci Comuni, e in particolare a Paesana e Crissolo, il paese dell’alta valle, dove ai 1800 metri di Pian della Regina lavora nella sua azienda agricola ‘Essenza Monviso’ in cui, da chimica, trasforma le piante officinali, in oleoliti e oli essenziali, infusi e prodotti cosmetici naturali e biologici.

“Questi territori – afferma Tarasco - non solo rappresentano il mio quotidiano, ma anche una parte fondamentale del Piemonte che merita maggiore attenzione e valorizzazione.

Le preferenze ricevute in altri comuni di montagna, come Pontechianale e Acceglio, rafforzano la mia convinzione sull'importanza di continuare a lavorare per l’economia montana, la tutela ambientale, la promozione turistica e il miglioramento delle infrastrutture.

Resto a disposizione del territorio e della politica con l’obiettivo di dare alla montagna una voce più forte e visibile, affinché possa ottenere il riconoscimento che merita come risorsa chiave per il futuro della nostra Regione”.

Il lavoro di Elisa Tarasco in questi mesi dimostra un impegno concreto e continuo per il territorio montano, sia attraverso la partecipazione a eventi significativi legati all'economia locale, all'agricoltura e alla sostenibilità, sia attraverso il contributo alla promozione delle aree interne.

Elisa Tarasco ha partecipato a eventi come Terra Madre a Torino e la celebrazione dei 70 anni del Soccorso Alpino, fino al convegno sulla Riserva della Biosfera MaB UNESCO del Monviso, tenutosi a Saluzzo.

Ha inoltre preso parte a incontri fondamentali per lo sviluppo agricolo del territorio, come il convegno ‘Facciamo frutta’ a Barge, dedicato alle difese fitosanitarie e ai nuovi modelli di impianto per melo, kiwi, castagno e piccoli frutti, e all’importante evento svoltosi all’Agrion di Manta, 'Frutticoltura Piemontese: il futuro in campo’, dove si è discusso delle nuove tecnologie e delle strategie future per il settore in collaborazione con le istituzioni.

Con uno sguardo sempre rivolto alla crescita del territorio e alla valorizzazione delle risorse naturali, Elisa Tarasco intende continuare a lavorare per il futuro delle aree montane e interne, puntando su innovazione, sostenibilità e difesa dell'ambiente.