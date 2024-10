Insediato il nuovo Consiglio provinciale, Robaldo: “Protagonisti per forza. Non abbiamo più molto da perdere”

Nessuna sorpresa rispetto a quanto già comunicato nelle scorse settimane dal presidente della Provincia Luca Robaldo : il primo Consiglio provinciale nella sua nuova incarnazione post-elettorale non ha portato alla definizione di alcuna delega o della figura del vicepresidente (che è intenzionato a nominare, a differenza di quanto fatto nel 2022). Ha però proposto la nomina di singoli capigruppo con cui interfacciarsi in maniera costante, e di momenti di Consiglio “informali” – già sfruttati dall’ex presidente Borgna – che precedano quelli più istituzionali.

Il presidente Robaldo ha ringraziato tutti e dodici i consiglieri presenti, accogliendoli in sala “in una giornata importantissima ed emozionante” e plaudendo “all’impegno messo in campo durante le elezioni, riscontrato nell'alta affluenza alle urne”: “Partiamo oggi con la nuova legislatura, anni che ci vedranno lavorare, mi auguro, con attenzione e impegno per il territorio e nei quali speriamo di veder tradotta in realtà la tanto attesa riforma degli organi provinciali”.