Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Annunci per lei

Lui single, 35 anni

Veterinario, 35enne, fisico sportivo, ama viaggiare e andare in montagna, è un uomo generoso, equilibrato, nella sua vita manca solo una brava ragazza, con sani principi morali, che abbia seriamente intenzione di impegnarsi ... Chiama direttamente al 340 3848047

Lui single, 48 anni

È veramente un bell'uomo, di quelli che ti fanno girare la testa, alto, bellissimo sorriso, due stupendi occhi azzurri, 48enne, ha una piccola azienda che produce pannelli solari, è un ecologista convinto, ama gli animali, divorziato, senza figli, nella sua vita manca solo una donna da amare per tutta la vita... Chiama direttamente al 340 3848047

Lui single, 56 anni

Generoso, distinto, ottimo impiego, è veramente un uomo buono d'animo, 56enne, alto, brizzolato, occhi neri, ha una figlia ormai grande e sposata, divorziato da tempo, vive solo, ed è pronto a innamorarsi di nuovo, per cui è alla ricerca di una donna semplice, carina, cui dedicare tutto se stesso… Chiama direttamente al 340 3848047

Lui single, 65 anni

Facoltoso imprenditore, è un uomo romantico, ha modi di fare da gentleman, quando ama una donna la corteggia, e la fa sentire speciale, unica, 65enne, vedovo, giovanile, bel fisico, bruno brizzolato, occhi neri profondi, ha ottime frequentazioni sociali ma è un uomo che proviene da una famiglia di agricoltori, quindi semplice e genuino, cerca una donna con cui tornare ad essere felice… Chiama direttamente al 340 3848047

Annunci per Lui

Lei single, 35 anni

Piemontese, 35enne, operaia, molto carina, castana, bellissimi occhi verdi, ha modi gentili, ama stare in compagnia, va in bicicletta, ama cucinare, vorrebbe con tutto il cuore conoscere un uomo educato, tranquillo, non importa l’età, purchè seriamente intenzionato a formare famiglia. Per favore no stranieri, grazie...Chiama direttamente al 340 3848047

Lei single, 46 anni

È una splendida 46enne, capelli rosso castani, occhi di un blu intenso, tipica donna mediterranea, solare, positiva, vive una vita tranquilla, nel tempo libero ama leggere e ascoltare buona musica, lavora in un ufficio postale, sarebbe lieta d'incontrare un brav'uomo, non importa l'età, ma l'onestà del cuore… Chiama direttamente al 340 3848047

Lei single, 55 anni

Bella donna dai modi garbati, piemontese, bionda, occhi azzurri, fine, bel fisico, 55enne, rimasta vedova molto giovane, ha solo pensato a lavorare e mandare avanti la famiglia, ora che i figli sono grandi e sistemati vorrebbe accanto a sé un uomo semplice, non importa se più maturo, con cui tornare a sorridere, e vivere serenamente... Chiama direttamente al 340 3848047

Lei single, 60 anni

Lei è una signora distinta, buona cultura, fine, elegante, 60enne, conduce una vita tranquilla, vive sola, le piace passeggiare, va in palestra, visita città d'arte, ma anche coltivare rose e fiori nel suo giardino, vorrebbe tanto incontrare un bravo signore, anche più maturo, ma sincero, e affettuoso… Chiama direttamente al 340 3848047

