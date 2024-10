Guasto alla sala radar di Milano: caos voli sugli aeroporti del Nord Italia

Caos voli sugli aeroporti del nord Italia. Un guasto al sistema operativo della gestione dei dati della sala radar di Enav a Milano, da cui avviene la gestione del traffico aereo sulle zone del nord Ovest del territorio nazionale, ha provocato forti disagi negli scali di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Come riporta l'Ansa, si segnalano voli cancellati o dirottati, mentre altri aerei hanno registrato ritardi. Il problema si è fatto sentire anche a Malpensa, oltre che a Linate e Orio al Serio.

Subito dopo l'accertamento del guasto è entrato in funzione il sistema secondario, che però funziona solo al 35% del normale: ci sono stati quindi forti ripercussioni sul traffico aereo, con blocchi e voli cancellati, oltre a ritardi.

La situazione, secondo quanto riporta l'Ansa, è stata risolta dal punto di vista tecnico, ma in redazione giungono all'ora in cui scriviamo, ore 20, notizie di problemi, in particolare con ritardi e cancellazioni.