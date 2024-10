Una serata all'insegna di "+ Sport + Vita" grazie a Panathlon Bra & AIDO

Ad un incontro non solo sentito, ma numericamente nutrito, diversi i relatori, il Presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Enrico Giraudo in compagnia del Vice Presidente Massimo Sasso, i riferimenti dirigenti di AIDO Gruppo Intercomunale di Bra Sergio Provera e Gianfranco Vergnano unitamente a tre "attori principali", Ermanno Manenti, ciclista bresciano, Emanuele Fiore cestista torinese ed il cebano Giovanni Massari legato al mondo dell'arrampicata sportiva che grazie al trapianto son ritornati a praticare ad alti livelli la propria disciplina sportiva.

"L'attenzione al sociale del nostro sodalizio associativo ha creduto e voluto questa preziosa sinergia con AIDO, realtà che da oltre 50 anni ha come mission l'espressione di un SI alla vita grazie alla donazione di organi, tessuti e cellule per una serata caratterizzata da interessanti interventi dei relatori e dei diversi testimonial che rimarranno nel ricordo dei tanti panathleti presenti all'emozionante ritrovo" - afferma il dinamico Presidente Panathlon Bra Alberto Giuggia a cui fà eco il dirigente AIDO provinciale Enrico Giraudo - "Ogni occasione concessa alla ns. realtà di promuovere, informare e divulgare la cultura del "dono" è preziosa e non possiamo che esser riconoscenti ad una realtà come il Panathlon riconosciuta dal CONI benemerita per l'azione sociale svolta con grande impegno".