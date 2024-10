Calcio Serie D: Saluzzo e Fossano show, espugnati i campi di Varese e Borgaro

Completata, con le partite disputate oggi, la nona giornata sui campi del girone A di Serie D.

Super colpo del Saluzzo che espugna il campo del Varese con il risultato di 2-1, tornando alla vittoria dopo cinque turni (3 ko, 2 pari). Decisiva la doppietta di Kone nel primo tempo; utile solo per le statistiche il gol su rigore di Barzotti a metà ripresa. Per la squadra di Floris si tratta della prima sconfitta in campionato, con il Bra capolista che ora dista 4 punti.

Alla grande anche il Fossano, vittorioso per 3-0 in casa del Borgaro. Successo netto per i blues, che portano a casa la posta piena con un'autorete ed i gol di Cociobanu e Flores Heatley. Terza affermazione in campionato della formazione di Merlo.

Imprese in trasferta anche sugli altri campi: Imperia-Derthona e Ligorna-Vado finiscono 2-3, innescando un'incredibile fuga del Bra.

I RISULTATI DELLA NONA GIORNATA

Albenga-NovaRomentin 0-5

Bra-Oltrepò 4-1

Vogherese-Lavagnese 1-1

Cairese-Chisola 0-1

Gozzano-Chieri 2-0

Sanremese-Asti 0-0

Borgaro-Fossano 0-3

Varese-Saluzzo 1-2

Imperia-Derthona 2-3

Ligorna-Vado 2-3

CLASSIFICA: Bra 22, Varese, Lavagnese 18, Albenga 17, Ligorna 16, NovaRomentin, Chisola, Derthona, Vado 14, Asti 13, Sanremese 12, Vogherese 11, Cairese, Fossano 10, Saluzzo, Borgaro 9, Imperia 8, Gozzano, Oltrepò 7, Chieri 4