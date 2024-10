Gemellaggio tra il Coniglio di Tarantasca e la Birra Rossa di Salmour alla 45^ Fiera del Porro di Cervere

Ieri 19 ottobre, nella suggestiva cornice di Cervere, presso la sede della Pro Loco locale, il sindaco di Tarantasca, Giancarlo Armando, insieme all’assessore Dario Busso e al consigliere comunale Valerio Busso, hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione della 45^ edizione della prestigiosa Fiera del Porro.

Tarantasca ha scelto di essere protagonista di questo evento con un gemellaggio che mira a valorizzare le eccellenze del territorio, con particolare attenzione al coniglio bianco di Tarantasca. Questo prodotto, emblema della tradizione locale, sarà celebrato durante la manifestazione enogastronomica di Cervere e, in particolare, nella serata di venerdì 22 novembre, in occasione della Cena delle Eccellenze di Terra.

Tra le portate più attese della serata, spiccherà il coniglio bianco di Tarantasca cotto nella birra rossa di Salmour, accompagnato dalle deliziose patate di Entracque, offrendo ai partecipanti un’esperienza sensoriale unica che celebra i sapori autentici della provincia.

La decisione di far conoscere i prodotti tipici del territorio anche in contesti importanti come la Fiera del Porro di Cervere sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale di Tarantasca nella promozione delle eccellenze locali. Dalla fine degli anni ‘80, il Comune è uno dei principali punti di riferimento per l’allevamento di conigli, con circa 12.000 fattrici e una produzione annua di circa 600.000 capi. Questo settore rappresenta una risorsa economica cruciale per le aziende agricole della zona, che stanno investendo in tecnologie innovative, nel rispetto delle normative vigenti sul benessere animale e nella formazione delle nuove generazioni.

Il gemellaggio tra il Coniglio Bianco di Tarantasca e la Birra Rossa di Salmour non è solo una celebrazione del gusto, ma anche un atto di promozione culturale e territoriale, sottolineando l’importanza di costruire sinergie tra le realtà locali. Un sentito ringraziamento va al sindaco di Cervere, Corrado Marchisio, e a tutto lo staff della Fiera del Porro, per aver dato al Comune di Tarantasca l’opportunità di mettere in luce questa eccellenza locale, in un evento che ha ormai raggiunto una risonanza regionale e nazionale. L’amministrazione comunale di Tarantasca è orgogliosa di poter contribuire alla promozione della filiera del coniglio, portando avanti con passione il proprio impegno a favore del territorio.