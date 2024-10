Hockey, procede con una nuova vittoria il cammino della Lorenzoni Bra

Procede con una nuova vittoria il cammino della Lorenzoni al round successivo.

Nell'ultima gara di ritorno verso l'Universitario di Torino le ragazze del Presidente Calonico battono ancora per 2 a 0, come nell' andata, la squadra di Ceballos e lo fanno con una gara orgogliosa a buon ritmo.

Un po' di preoccupazione di vigilia in realtà c'era in quanto si doveva fare a meno di Olha Kurovska vittima di un incidente stradale che aveva richiesto cure mediche e l' obbligo di riposo. In sostituzione la giovane Sabina Chiesa che ha fatto il suo, alternata da Giulia Simondi.