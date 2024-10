Mondovì, al Lions Club un incontro per parlare di energia pulita condivisa tra la gente

Incontro del Lions Club Mondovì Monregalese dedicato al tema “La CER per tutti: l’energia pulita condivisa tra la gente”, relatore il professor Sergio Olivero, Energy Center del Politecnico di Torino, presentato dal socio Lions Marco Bailo, sindaco di Magliano Alpi che ha spiegato che Italia e Portogallo hanno recepito le Direttive europee per primi, rispetto a tutti i Paesi membri, ed il Parlamento lo aveva votato all’unanimità a febbraio 2020, ed ha inoltre evidenziato: “La Comunità Energetica è un insieme di soci che si uniscono, nella forma societaria che ritengono più idonea, per condividere l’energia dal basso. Siamo stati i primi in Italia, ma oggi sono passati 4 anni e molti altri Comuni e imprese hanno messo in atto questa forma di associazionismo in particolar modo perché il PNRR prevede finanziamenti a fondo perduto per chi costituisce una Comunità Energetica.”

Il professor Olivero ha spiegato nei dettagli il motivo per cui nascono le CER e cosa sono partendo dai punti principali: “Abbiamo in atto quattro tipologie di rivoluzioni: tecnologica, digitale, normativa e nel mondo della finanza cosiddetta verde. Importante è saper cavalcare questa rivoluzione il modo corretto. Bisogna fare in modo che l’energia prodotta in una zona sia consumata nella zona stessa, evitando così di dover spostare l’energia prodotta. Le principali Direttive europee su questo tema sono quella sull’autonomia di energia e quella sul mercato elettrico. Le imprese hanno interesse ad entrare in una CER sia per i contributi a fondo perduto sia per i vantaggi futuri.”

Il presidente Carlo Allena ha evidenziando come l’ambiente, e quindi l’energia pulita, sia una delle tematiche più importanti, per le quali il Lions International presta una particolare attenzione. In conclusione del meeting il socio Mario Pregliasco ha illustrato come possono essere messe in atto queste normative, dal punto di vista di progettazione e impianti, in particolare fotovoltaici.