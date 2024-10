Tanti auguri, ReCar s.r.l.! A Saliceto la festa per i 50 anni di attività

“Un bellissimo traguardo e un bel momento per le famiglie di dipendenti ed ex dipendenti, in cui abbiamo celebrato il passato e il presente della Resine Carcaresi”. Parole del direttore generale della ReCar S.r.l. Fabrizio Sappa, presente sabato 19 ottobre all’appuntamento di celebrazione dei 50 anni di storia imprenditoriale della ditta, vissuti tra il territorio ligure e il comune di Carcare e quello cuneese e la zona di Saliceto.

Una struttura che vanta, oggi, settemila metri quadrati di capannone, trentaquattro dipendenti su tre linee di prodotto ben definite e un fatturato di circa quattro milioni di euro.

L’incontro ha visto coinvolto anche il padrone di casa e titolare dell’azienda Bruno Savoldelli. “La ditta è nata a Carcare per mano di Giacomo Mazzarello e produrre linee di rivestimenti in PVC e porte a soffietto, affacciandosi poi dopo qualche anno nel settore agricolo realizzando mollette di plastica per serre e in quello balneare con elementi per le cabine da spiaggia – ha raccontato -. Nell’88 io e una mia cugina con esperienza specifica nel settore siamo subentrati alla guida dell’azienda sostituendo i signori Mazzarello, ingrandendo la linea delle serre e ampliando a fuori regione quella delle cabine da spiaggia”.

“Dal 1992 al 2007 la ditta ha visto l’uscita di mia cugina e l’entrata in corsa di un mio nipote, Paolo Pagliazza – ha continuato Savoldelli -. Poi, lo spostamento nel territorio di Saliceto e il balzo vero e proprio con la costruzione del primo capannone e l’espansione all’estero. Nel 2010, poi, abbiamo abbinato la lavorazione delle lamiere e ingrandita l’area industriale. Da quel momento abbiamo sperimentato una crescita consecutiva, di anno in anno”.

“Speriamo di continuare così per altri 50 anni – ha concluso il patron -. Io ormai il mio tempo l’ho fatto e dal 1° settembre di quest’anno l’azienda viene gestita dal direttore generale, che sono sicuro abbia l’esperienza e le capacità per far continuare a prosperare la ReCar”.