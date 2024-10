Cuneo, Banca di Caraglio ha premiato i 50 studenti vincitori delle sue borse di studio

Alla cerimonia, trasmessa anche in streaming sul canale YouTube della Banca, hanno partecipato i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito, guidati dal presidente Livio Tomatis, oltre al direttore generale, Giorgio Draperis.

Venerdì 18 ottobre, nella sala incontri della Cittadella della Banca di Caraglio, si è svolta la tradizionale e sempre emozionante consegna delle 50 borse di studio. L’istituto di credito cooperativo ha premiato neodiplomati e neolaureati del territorio che si sono distinti per meriti scolastici, con borse di studio, per un valore complessivo che sfiora i 35.000 euro.

“Siamo orgogliosi di riconoscere e premiare, anche quest’anno, l’impegno dei giovani soci o figli di soci legati ai territori di operatività. Questi riconoscimenti, oltre ad essere un contributo economico, sono soprattutto testimonianza di quanto il merito e la dedizione possano portare a risultati concreti – afferma Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. Ci tengo a sottolineare che queste borse di studio vogliono rappresentare non un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire nel cammino della conoscenza, con curiosità e determinazione. Solo continuando così i nostri giovani potranno offrire, in futuro, un contributo significativo alla crescita della comunità. Un sincero augurio, dunque, a tutti i premiati per i traguardi che ancora li attendono”.