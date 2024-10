“La Resistenza delle Donne” in mostra da venerdì 25 ottobre a domenica 10 novembre

L’A.N.P.I. di Racconigi, in collaborazione con l’Associazione Mai+Sole ed il Patrocinio del Comune di Racconigi, nell’ambito delle varie iniziative in programma per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite il giorno 25 novembre, organizza la Mostra “La Resistenza delle Donne”, curata dalla Sezione A.N.P.I. di Carignano.

La Mostra si terrà presso la Chiesa di Santa Croce (Via Morosini) nel periodo da venerdì 25 ottobre a domenica 10 novembre prossimi nei seguenti orari:

giovedì, sabato e domenica, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Per le scuole ed i gruppi organizzati sarà possibile effettuare la visita in giorni ed orari diversi dai predetti previa prenotazione telefonica al n. 366 4246356.

L’inaugurazione della Mostra si terrà venerdì 25 ottobre prossimo alle ore 18,00.

Nel corso della Mostra sarà a disposizione dei visitatori un angolo dedicato alla narrativa per ragazzi sui temi inerenti la Mostra stessa, curato dalla professoressa Enrica Tesio.

L’ingresso alla Mostra è libero e gratuito.