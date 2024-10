Cuneo ancora senza regolamento per i Beni Comuni: “Urgenza indispensabile”

“ L’adozione del regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni è diventata, per il Comune di Cuneo, una necessità urgente e indispensabile ”. Parole – scritte – dei consiglieri comunali cuneesi dei gruppi Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia, che hanno presentato un ordine del giorno incentrato proprio sul regolamento.

Una vicenda che arriva da lontano. Il primo ordine del giorno sull’argomento era stato presentato nell’aprile 2016, quindi un secondo nell’ottobre 2017: quest’ultimo era stato approvato all’unanimità con la prescrizione di approfondire al questione regolamento nelle commissioni per “valutarne tutte le possibili implicazioni”. La mancanza di ulteriori iniziative in tale direzione aveva portato alla presentazione di un ulteriore documento sul tema nel settembre 2018, che aveva fruttato unicamente un impegno generico a valutare l’adozione del regolamento. Rimasto senza seguito concreto.

nel novembre 2022. Sottolineava come l’amministrazione Borgna, a fine mandato, avesse portato in approvazione in Consiglio un documento che dettava le linee guida per la regolamentazione dei patti di collaborazione senza aver proceduto a deliberare l’adozione del regolamento stesso che ne è premessa.