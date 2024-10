Rugby: Cinghiali scatenati, debutto trionfale nel campionato UISP

I Cinghiali del Val Tanaro Rugby hanno iniziato alla grande il loro percorso nel campionato UISP, travolgendo i Rosafanti con un netto 46-0. Una prestazione maiuscola, impreziosita da sette mete e sei trasformazioni, che ha entusiasmato tifosi e giocatori.

La partita, giocata domenica pomeriggio sul campo di Cassano Magnago, ha visto i Cinghiali dominare fin dalle prime battute. Le mete sono state realizzate da Antonello Bianco (doppietta), Valerio Piovan, Pietro Schellino, Enrico Filippi, Enrico Suria e Nicola Giraudo, mentre Enrico Suria e Patrick Santoro si sono alternati alla realizzazione delle trasformazioni (cinque e una rispettivamente).

Al termine della gara, il capitano Davide Giraudi ha commentato così l'esordio: "Siamo estremamente soddisfatti di questa vittoria. Abbiamo lavorato sodo durante la preparazione e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra ben amalgamata e determinata. Ringrazio tutti i miei compagni per l'impegno e la passione che mettono in campo ogni giorno. Un ringraziamento speciale va anche ai Rosafanti per l'ospitalità e per il terzo tempo. Ci vediamo al ritorno!"

L'allenatore Andrea Ferreri non nasconde la sua soddisfazione: "Questa vittoria è il risultato di settimane di duro lavoro. I ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra forte e unita. Sono particolarmente orgoglioso del modo in cui hanno interpretato la partita, sia in attacco che in difesa. Ora guardiamo avanti con fiducia, ma con i piedi ben piantati per terra."

Ricordiamo che per quanti volessero conoscere il nostro sport ci troverete a FARIGLIANO - LOCALITA’ SAN CASSIANO 75 ogni mercoledì e venerdì dalle 20.15 alle 22 per quanto riguarda la squadra SENIOR, mentre per quanto riguarda la squadra UNDER (6 – 15 anni) tutti i venerdì a partire dalle ore 18.30 a FARIGLIANO e il mercoledì sempre a partire dalle 18.30 a MONDOVI’ presso il campo in VIA MOLINO DEL BORGATO.