A Cherasco si ricordano i Fratelli Bogetti

Sabato 30 ottobre a Cherasco si ricorderanno i quattro Fratelli Bogetti. L’occasione è la rinnovata iscrizione sull’indicazione stradale. La decisione di dedicare una strada ai Fratelli Bogetti risale al 1997 quando il Consiglio comunale approvò la relativa delibera il 22 maggio. Finora però l’indicazione era generica, riportando unicamente “Via Fratelli Bogetti”. L’Anpi di Bra ha chiesto al Comune di inserire i nomi dei quattro fratelli e il loro ruolo. L’Amministrazione comunale ha subito accolto la richiesta. Così ora i nomi di Giuseppe, Angelo, Camillo e Aurelio trovano posto sull’indicazione.

Giuseppe Bogetti era nato il 29 giugno 1916. Sergente Maggiore 9° Reggimento Alpini risulta disperso in Grecia nel dicembre 1940. Angelo Bogetti nato il 10 dicembre 1922, anche lui Alpino, del 4° Reggimento Artiglieria, risulta disperso in Russia nel gennaio 1943. Camillo Bogetti, nato il 10 dicembre 1922, una Penna nera del 4° Reggimento Artiglieria, risulta disperso in Russia nel gennaio 1943. Aurelio Bogetti, classe 1925, partigiano della XII Divisione Bra fu fucilato a Cerequio di La Morra il 29 agosto 1944.

Commenta il sindaco Claudio Bogetti: "Ringrazio l'Anpi per la segnalazione. Ritengo sia doveroso non solo aver intitolato la via ai Fratelli Bogetti, che hanno sacrificato la loro giovane vita, con tanti altri italiani, per quella libertà di cui oggi godiamo e che dobbiamo sempre difendere, ma dare un nome a queste persone. L'iscrizione su una targa non deve essere solo una mera scritta, ma deve portarci ogni giorno a riflettere su quei valori irrinunciabili, come la libertà e la democrazia, per cui tantissimi giovani hanno dato la propria vita".

L’appuntamento è alle 16.30 in via Fratelli Bogetti.