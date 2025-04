Concluso il corso di Primo Soccorso per i Volontari del CAI Cuneo

Si è concluso in questi giorni il corso di Primo Soccorso tenuto dalla Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Cuneo per i volontari del CAI.

I 24 partecipanti hanno potuto apprendere dai Monitori della CRI le nozioni necessarie per garantire interventi di soccorso in ambiente montano. La particolarità delle attività svolte dal CAI fa sì che quasi sempre ci si trovi in ambiente che può diventare ostile, con difficoltà di comunicazione e situazioni climatiche che – soprattutto negli ultimi anni – producono fenomeni estremi e rapidi cambiamenti di scenario.

I monitori della CRI hanno saputo comprendere queste difficoltà e quindi hanno dato al corso un’impostazione finalizzata a saper intervenire con efficacia in questi ambienti potenzialmente sfavorevoli.

Grazie a questo corso i Volontari del Club Alpino potranno garantire condizioni di maggior sicurezza a tutti i partecipanti alle numerose attività del sodalizio e ringraziano sentitamente la Croce Rossa Italiana.