A Fossano il 32⁰ ripercorre con una “Staffetta Alpina” le tappe del suo recente passato

Si è conclusa nel tardo pomeriggio di oggi la “Staffetta Alpina” dei Guastatori del 32° che, a distanza di 20 anni dall’elevazione al rango di Reggimento dell’Unità, hanno ripercorso le tappe del recente passato del Reparto. Le località di Abbadia Alpina, Rivoli, Torino e Fossano, tutte precedenti sedi di servizio del Reparto, sono state toccate dalla staffetta, che ha visto partecipare 20 tra uomini e donne in servizio presso il Reggimento Genio della Brigata Alpina “Taurinense”. Altrettanti podisti, ex appartenenti all’Unità, ora in congedo o trasferiti presso altri reparti dell’Esercito, hanno partecipato all’attività, accomunati al personale effettivo al 32° Guastatori dal medesimo spirito di Corpo.

Nel corso della manifestazione sportiva e addestrativa, non è mancato un significativo momento cerimoniale, tenuto a Rivoli in Piazza Martiri, alla presenza delle principali autorità civili e militari locali, oltre che degli Alpini dell’Associazione Nazionale Alpini, in occasione del quale i Guastatori della “Taurinense”, hanno voluto rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre, mediante la deposizione di una corona d’alloro.