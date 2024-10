Il 31 ottobre arriva “Lucifero – The Halloween show”

Debutta il 31 ottobre, alle 21, alla Crosà Neira, con il patrocinio della Città di Savigliano, “Lucifero – The Halloween show (riuscirete a resistere alla tentazione?)”, spettacolo sull’enigmatica figura di Lucifero «come non lo si è mai visto prima, in tutto il suo glamour e la sua stravaganza». Un one-man show ispirato alla divinità della Luce e del Mattino nella mitologia greco-romana, oggi “angelo caduto” associato alla figura del diavolo, e interpretato da Claudio Del Toro che affronta il travagliato personaggio alternando momenti poetici e di estrema delicatezza a momenti più brillanti e decisamente comici, utilizzando la tecnica del bouffon con un irriverente tocco di clownerie.