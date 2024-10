L'odissea quotidiana dei pendolari continua: il Torino-Cuneo delle 7.20 viaggia con 43 minuti di ritardo

Lamentele e disagi per i continui ritardi dei treni regionali sono ormai quotidiani e rischiano di passare come cosa normale. Non passa giorno che sui vari gruppi di pendolari, creati appositamente sui social per informare e denunciare le problematiche, si legga di qualche treno non partito o in forte ritardo.

Stamane, per esempio, tocca al regionale 3215 delle ore 7.20 in partenza da Torino per Cuneo, dove normalmente arriva alle ore 8.36. Inspiegabilmente, il treno è rimasto al palo per oltre mezz'ora ed ora sta viaggiando con un ritardo di 43 minuti. Il nuovo arrivo è previsto per le ore 9.19.