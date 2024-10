Cuneo, alla Casa del Quartiere Donatello riapre lo Spazio Donna

Da giovedì 7 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, riapre, a Casa del Quartiere Donatello, lo "Spazio Donne", un momento aggregativo dedicato, ideato e pensato dal mondo femminile. Un contesto accogliente, in compagnia dell'educatrice di quartiere, per conoscere racconti di vita nuovi, incontrare volti familiari e soprattutto condividere esperienze e storie personali.

In generale, le attività di Casa del Quartiere sono pensate per essere a misura di tutte e tutti, con le migliori e più inclusive intenzioni possibili, per permettere a chiunque di trovare un posto dove trascorrere del tempo piacevole in compagnia, senza timori di giudizi o discriminazioni.

Allo stesso modo, lo Spazio Donne vuole essere un luogo, dedicato a donne di tutte le età, in cui confidarsi intimamente, o anche soltanto scambiare qualche parere su come vada attaccato un bottone sorseggiando una tazza di té.