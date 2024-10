Strade bianche, invito a presentare progetti per interventi di recupero e valorizzazione

Con un avviso pubblico a firma del presidente Luca Robaldo, la Provincia di Cuneo invita i Comuni interamente montani e le Unioni di Comuni a presentare progetti per il recupero e la valorizzazione delle cosiddette “strade bianche”. La somma totale a disposizione per il 2024 è di 467.106 euro, circa 50.000 euro in più dello scorso anno, destinando le risorse riconosciute dalla Regione Piemonte in base alla legge regionale 19 del 2020, per finanziare questi interventi su strade sterrate con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico e nei Comuni totalmente montani. Non sono finanziabili più di due progetti per ogni valle cuneese.

I progetti saranno valutati sulla base di quattro parametri: valore di collegamento, che viene valutato come collegamento intervallivo semplice, incrementato per strade interregionali e strade transfrontaliere; importanza per la collettività, che si declina come impatto turistico sulla valle, il cui punteggio se si tratta di collegamento ad un rifugio o se funzionale ad un utilizzo economico-produttivo (ad esempio utilizzo da parte dei malgari); impatto a livello locale, inteso come numero di Comuni toccati dal passaggio della strada bianca e la presenza di tratti di collegamento già esistenti, di cui la strada bianca rappresenta un prolungamento o una connessione. Infine, sarà considerata anche l’univocità del finanziamento se il tratto di strada bianca su cui insiste il progetto non sia o non sia stato beneficiario di altri finanziamenti nell’ultimo quinquennio. Il punteggio potrà aumentare se per il progetto è previsto un cofinanziamento da parte del Comune, pari almeno al 10% del valore complessivo dell’intervento.

La valutazione dei progetti sarà affidata ad una Commissione di esperti, nominata con decreto del presidente della Provincia, che potrà richiedere documentazione integrativa. Sarà stilata una graduatoria e i progetti approvati saranno finanziati, previa sottoscrizione di apposito accordo convenzionale con l’ente erogatore, che dovrà essere perfezionato entro il 31 marzo 2025. Il finanziamento assegnato verrà riconosciuto con un anticipo pari al 30% dell’importo assegnato al momento della sottoscrizione dell’accordo e di un ulteriore 40% a seguito di trasmissione del verbale di consegna dei lavori. Il saldo del 30% o della minor somma sostenuta arriverà dopo la trasmissione della determinazione di approvazione del quadro economico consuntivo della spesa, in cui dovranno essere dettagliate le diverse fonti di finanziamento utilizzate.

Le domande di partecipazione al bando, correlate da documentazione e redatte esclusivamente sulla modulistica predisposta dalla dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 novembre 2024, tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del palazzo provinciale, in Cuneo, corso Nizza 21 oppure inoltro a mezzo posta elettronica certificata a protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it, nel qual caso la documentazione inviata dev’essere convertita in file pdf.

Tutte le informazioni di dettaglio sono pubblicate sul sito www.provincia.cuneo.it.