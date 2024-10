Valle Varaita, un milione e 200 mila euro per nuove mense scolastiche con i fondi Pnrr

Ammontano ad oltre un milione e 200 mila euro i fondi Pnrr destinati alle mense scolastiche per tre Comuni della valle Varaita: Sampeyre, Piasco e Verzuolo.

Dalla graduatoria del bando da 515 milioni di euro, Sampeyre risulta essere quello che, aggiudicandosi 631 mila euro, ha fatto la parte del leone.

A seguire Piasco con 480 mila e Verzuolo con 127 mila.

Si tratta, in tutti e tre i casi, di locali di nuova costruzione.

Per quanto riguarda il capoluogo della valle, dove, proprio pochi giorni fa, si è inaugurata la nuova cucina e la mensa per la scuola dell’ infanzia, avrà ora l’opportunità di completare l’opera con nuove mense anche per elementari e medie.

Un servizio importante per i bambini e i ragazzi che risiedono nei Comuni di Melle, Frassino, Sampeyre, Casteldelfino, Pontechianale e Bellino.

La nuova struttura di Piasco dovrebbe servire a completare il servizio per le scuole della bassa e media valle.