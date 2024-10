Peserico amplia la maglieria e il retail

Nuova apertura, per Peserico, di uno store al 73 di Newbury Street a Boston zona di massimo prestigio perlo shopping del lusso. Peserico è uno dei brand più famosi dell'alta moda in Italia. In contemporanea ha inaugurato , con la catena Bloomingtale's , un ulteriore spazio in California a Santa Clara.

Nelle prossime settimane, il programma retail Peserico porterà nuovamente i suoi capi negli States con un mega store in Madison Avenue nella grande mela e, sempre nella metropoli americana a Belmont Park Village.

Arrivano così a oltre 60 i monomarca Peserico nel mondo (10 anche nella nostra penisola a Roma, T Torino, Venezia, Verona, Santa Margherita Ligure , Forte dei marmi , Cortina d'Ampezzo e due a Milano),con particolare prevalenza negli USA, in Asia e in Europa dove, ai primi del 2025 creerà altri monobrand a Cannes e Zurigo. Ha inoltre ufficializzato la sua presenza a Dubai Mail , secondo centro commerciale nel mondo. Oltre a tutto ciò, Peserico sta restaurando in toto il suo quartier generale a Cornedo Vicentino con un investimento di 3 milioni di euro sventrando l'intero edificio e riedificandolo.

Questo ha portato, per il momento, l'intero staff, macchinari compresi, all'ex Baby Cross, una sede in cui si opererà fino a marzo in attesa della fine dei lavori nell'edificio principale. Il retail proseguirà in Corea e Giappone dove l'azienda vuole entrare in partnership con altre ditte locali e in Europa dove, in alcune nazioni, tipo Spagna, Francia, Svizzera e paesi del nord stanno avendo un successo grandioso.