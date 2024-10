Settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, l'Asl CN1 premia le ditte Qebere di Piasco e Gazzera colorificio di Peveragno

In occasione della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, dal 21 al 25 ottobre, indetta dall’Agenzia europea (EU-OSHA), la ditta Qebere srl di Piasco Società Agricola che produce birra, Marchio KAUSS, è stata premiata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) dell’ASL CN1 per aver completato il primo step di promozione alla salute nei luoghi di lavoro previsto dalla Rete WHP della Regione Piemonte per l’anno 2023. Il gruppo WHP del SPreSAL , Denise Sorasio, Giuseppe Alfonzo , Daniela Macagno e il Direttore, ha consegnato l'Attestato-Diploma rilasciato dalla Regione Piemonte Settore della Prevenzione ai titolari del birrificio Diego Botta, Francesco Occelli e Luigi Cagioni.