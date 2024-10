“SchoolFood4Change”: Cuneo al lavoro per una ristorazione scolastica più salutare e sostenibile

Il Comune di Cuneo ha partecipato nei giorni scorsi all’Assemblea generale di “SchoolFood4Change” (SF4C), un progetto finanziato dall’Unione Europea che lavora sulla ristorazione scolastica, per pasti sempre più salutari, sostenibili e bilanciati. Diretto da “ICLEI – Governi locali per la sostenibilità” e co-creato da un consorzio di 43 partner europei, tra cui organizzazioni ambientali e non governative, governi locali, scienziati e istituti di ricerca, scuole, chef, professionisti della ristorazione ed esperti di salute.

Coinvolta nel progetto anche Cuneo, scelta tra le 20 città che replicherà alcune delle attività previste dal progetto e già introdotte da altri partner sui loro territori.

In questi primi due anni di operatività il progetto ha raggiunto qualcosa come 600.000 alunni e 3.000 scuole, di 16 città in 12 paesi.