Una ‘comunità’ di studenti e prof con la passione per la letteratura

Al Liceo “Ancina” il nuovo anno scolastico, ancora una volta come da sedici anni a questa parte, ha portato con sé anche una nuova stagione del “Circolo dei lettori creativi”, la comunità che riunisce studenti, prof e tutti coloro che, a vario titolo (genitori, ex docenti, ex allievi…), condividono la passione per la letteratura e la fantasia.

Ed è così che nel pomeriggio di venerdì 27 settembre vecchi e nuovi partecipanti sono tornati a darsi appuntamento nel parco cittadino di fronte alla scuola per discutere “en plein air” dell’ultimo libro dei tre che componevano la terna per il 2023-24, Come vento cucito alla terra, romanzo storico di Ilaria Tuti ambientato nella prima guerra mondiale che affronta un argomento poco noto ai più: la storia del primo ospedale militare interamente gestito da donne.

Nell’ampio e, va da sé, “creativo” dibattito, alcuni lettori si sono voluti calare nei panni della protagonista Cate, medico chirurgo italiano emigrato in Inghilterra e impegnato a combattere contro i pregiudizi di una società maschilista e conservatrice e a cercare di salvare le vite dei soldati inglesi tra Belgio, Francia e Londra; altri hanno “rivissuto” gli affanni di Alexander, rampollo di una delle più importanti famiglie inglesi e comandante dell’esercito, su cui l’orrore del conflitto ha lasciato, come su tutti i reduci, profonde ferite nel corpo e nell’anima. E poi, in mezzo a tanta disperazione, un po’ di speranza, magari nell’attività in prima linea di dottoresse e infermiere che provano a ricucire lacerazioni anche ricorrendo a metodi poco convenzionali, come il ricamo. Tutte vicende, quelle dei personaggi che popolano il romanzo, che inducono il lettore a riflettere sui tanti preconcetti dell’epoca, così come su quelli che ancora permeano la nostra società, in cui ancora esistono “attività maschili” e “attività femminili”.

L’appuntamento di venerdì 27 è stato anche l’occasione per lanciare la nuova stagione del “Circolo dei lettori creativi”, nella quale i partecipanti potranno, come sempre, scegliere democraticamente tre titoli in una rosa che comprende questi nuovi romanzi: Di Pietrantonio, L’età fragile, 2023; C. A. Nelson, Piccoli mondi, 2023; C. Valerio, Chi dice e chi tace, 2024; F. Manzon, Alma, 2024; V. Ardone, Grande Meraviglia, 2023; T.J. Klune, La casa sul mare celeste, 2021.

"Inseguire Cate, Alexander e tutti gli altri personaggi nella loro drammatica lotta per l’emancipazione - sottolinea il Prof. Simone Dalmasso, docente di lettere dell’Ancina nonché coordinatore del Circolo – è stato un modo anche per provare a scardinare le nostre gabbie mentali, nel tentativo di esprimere davvero chi siamo, liberi dalle aspettative e dai vincoli imposti dall’esterno".