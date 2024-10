Al Vitriol di Fossano torna "Granda in Rivolta": Sandalo e Rigo parlano degli autori del cuneese

La provincia: un tema che è particolarmente caro a Granda in Rivolta e che, lunedì 4 novembre, sarà declinata attraverso gli autori che hanno reso grande la Granda con i loro scritti. Ospite della prossima serata è infatti Davide Sandalo, autore di “La Granda letteratura. Giovanni Arpino, Giorgio Bocca, Aldo Cazzullo, Gianni Farinetti, Oscar Farinetti, Beppe Fenoglio, Gina Lagorio, Cesare Pavese, Franco Piccinelli, Nuto Revelli, Lalla Romano, Maria Tarditi”.

Davide Sandalo ci introduce in modo avvincente a dodici grandi autori della provincia di Cuneo, insieme al cantautore e musicista Giuliano Rigo, in un reading musicale che ha già avuto alcune fortunate presentazioni.

La prima edizione del Touring Club Italiano menzionava due soli luoghi in cui valesse la pena fermarsi più giorni in Piemonte, ma nessuno in provincia di Cuneo che era vista solo come luogo di transito. Eppure la provincia di Cuneo, ci ricorda Davide Sandalo, ha in una cinquantina d'anni visto una proliferazione di grandissimi autori come in nessun altro luogo in Italia ed è stata la cartina al tornasole di quasi tutte le svolte epocali del Paese. La «Granda» Letteratura è un percorso di scrittura tra saggio e narrazione, attraverso il profilo intimo e il romanzo più rappresentativo di autori come Cesare Pavese, Fenoglio, Lalla Romano, Giorgio Bocca, Nuto Revelli, Maria Tarditi e moltissimi altri che hanno mantenuto solide le radici nella terra di Cuneo e che viene qui proposto alternando la conversazione brillante di Sandalo alla chitarra di Rigo, noto cantautore albese e autore in varie edizioni di Sanremo degli anni Settanta.

Davide Sandalo vive a Barbaresco, è laureato in Lettere e filosofia presso l'Università di Genova. Insegna Italiano e Storia all'Istituto Einaudi di Alba. Ha scritto su Cesare Pavese per il cinquantesimo della morte nella miscellanea Descrivere la collina con Cesare nel parco, Parco di Crea Editore, 2000. Per il Ministero PI ha realizzato la mostra e la pubblicazione Dal Futurismo a Slow Food, 2013. Ha scritto di Umberto Eco ne Sulle spalle di Umberto. Testimonianze alessandrine, Edizioni dall'Orso, 2019. Per il centenario fenogliano ha scritto Beppe Fenoglio 1922-2022, il sangue di Langa. 'La «Granda» Letteratura' è il suo ultimo lavoro, Araba Fenice, 2024.

Il cantautore e chitarrista Giuliano Rigo sale alla ribalta nel 1975. Per la prima volta un artista di Langa era protagonista a Sanremo. In quegli anni infatti grazie all'amicizia con Giorgio Conte, fratello di Paolo, Rigo era entrato insieme a Piero Montanaro, tra i musicisti che lavoravano per il Festival. Dalla sfumata collaborazione con Nicola di Bari, alle musiche create per il complesso i New Trolls, si giunse alla prestigiosa collaborazione artistica con Rosanna Fratello, che segnò l'apice della sua carriera. Ritornato in Langa per motivi di famiglia Giuliano Rigo, si afferma nel 1983 al Cantapiemonte, il Cantagiro delle Langhe, da allora ha inanellato altri secondi posti. Sono sue molte canzoni che rendono pop la musica altrimenti solo tradizionale. La più nota è Canterò, ormai una sorta di colonna sonora della terra di Langa.

A precedere la chiacchierata con Davide Sandalo un momento open mic dedicato a Luisa “Lois” Casetta. Di sé Casetta dice: “Ho 45 anni, una figlia di 14 che si chiama Viola ed una gatta di 11, Malù. Sono educatrice professionale e ho lavorato vent'anni nel sociale, in particolare con gli anziani delle Rsa. Ad oggi però sono bidella nella scuola elementare del mio paese. Scrivo per passione e per necessità ed ho già pubblicato tre sillogi poetiche: "La Casetta degli amori tristi e non", "Da così a così" e "La Casetta degli amori tristi e non" vol II. Ma ho almeno altri tre libri quasi pronti nonché materiale per altri due. Insomma farnetico ad un ritmo serrato. Adoro massimamente ballare, cantare e dormire. ma soffro di insonnia. Di recente ho scoperto di soffrire di disturbo della personalità non specifico associato a disturbo dell'affettività. E direi che si spiega così tutta la gamma di aggettivi con cui la gente mi descrive, che vanno dal più gentile "speciale", passano per i diplomatici "particolare" e "strana", fino al più sfacciato "pazza". Mi spiace solo che, nonostante si dica che "ai pazzi si dà sempre ragione" io passo sempre dalla parte del cuore”.