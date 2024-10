FdI, Marco Buttieri commissario del circolo territoriale di Mondovì

Il Presidente della Federazione Provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia, William Casoni, ha formalizzato la nomina di Marco Buttieri a Commissario del Circolo Territoriale di Mondovì. Tale incarico avrà validità fino alla celebrazione del congresso cittadino, nel corso del quale verranno eletti il nuovo Presidente e il nuovo Direttivo del circolo.

"La scelta di affidare a Marco Buttieri la gestione del circolo di Mondovì in questa fase di transizione è dettata dalla sua comprovata competenza e dal suo impegno nei confronti del nostro progetto politico. Sono certo che saprà guidare con equilibrio e dedizione il nostro circolo verso il congresso cittadino", ha dichiarato William Casoni, Presidente della Federazione Provinciale di Cuneo.

La nomina di un commissario garantirà la piena operatività del circolo territoriale durante il periodo di preparazione al congresso, in un’ottica di continuità politica e di radicamento sul territorio. Il congresso, che sarà convocato a breve, rappresenterà un momento cruciale per la riorganizzazione della struttura locale e per il rilancio delle attività del partito a Mondovì.

Fratelli d’Italia, fedele ai suoi principi di radicamento territoriale e partecipazione democratica, continua il proprio impegno per il rafforzamento della presenza politica nelle realtà locali, con l’obiettivo di rispondere in maniera concreta alle esigenze dei cittadini.