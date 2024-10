Volley femminile A1. Nuovo big match per la Honda Olivero Cuneo che sfida la Numia Vero Volley Milano

La Honda Olivero Cuneo fa ritorno a casa sua. Al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriva la Numia Vero Volley Milano per uno dei big match più suggestivi di tutta la stagione, in diretta domenica 27 ottobre alle 20:30 su Rai Sport e VBTV.

Le Gatte arrivano dalla sconfitta esterna contro Pinerolo, dove hanno comunque conquistato il primo set della stagione, mostrando un buono gioco. Dall’altro lato Milano vuole riscattare la sconfitta casalinga contro Igor Gorgonzola Novara dell’ultima giornata di Serie A1 Tigotà.

Coach Pintus ha parlato dell’importanza di non lasciarsi trasportare in questa prima parte di stagione: “Un dettaglio importante è quello di imparare a raccogliere i segnali che ogni partita ti manda. Ora però dobbiamo mettere da parte un certo tipo di emozioni, perché la costruzione di un gruppo ha bisogno di tempo e pazienza. È vero che, in alcuni momenti, la rabbia può darti la giusta carica. Però ora non dobbiamo distrarci dalla creazione del giusto legame in vista di tutta la stagione”.

Invece Valentina Colombo si è concentrata sulla partita di domenica: “Milano sta facendo dei bellissimi campionati negli ultimi anni. Però noi abbiamo i nostri tifosi dalla nostra parte e sicuramente ci aiuteranno nell'affrontare una partita del genere. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro gioco e stiamo migliorando di partita in partita, anche se non si vedono i risultati. Però noi ne siamo consapevoli”.

QUI IL LINK PER ACQUISTARE IL BIGLIETTO