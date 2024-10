Duecento visitatori all'iniziativa "Fabbriche Aperte" per il Gruppo Miroglio

Anche quest’anno il Gruppo Miroglio, realtà albese che opera dal 1947 lungo tutta la filiera della moda femminile e del retail, aderisce all'iniziativa "Fabbriche Aperte", promossa dalla Regione Piemonte, alla sua quinta edizione, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire da vicino le eccellenze imprenditoriali che caratterizzano il territorio.

Nella tre giorni dell'edizione 2024 di "Fabbriche Aperte", con lo slogan “Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore”, giovedì 24 ottobre la Miroglio ha aperto le porte di due realtà del Gruppo, fornendo un'opportunità unica per conoscere la storia, l'innovazione e l'impegno verso la sostenibilità – economica, ambientale e sociale, con una particolare attenzione a quest’ultima che, seguendo la mission aziendale, viene sviluppata in particolar modo attraverso un focus sull’empowerment delle persone, coniugato con la costante ricerca di nuovi talenti – che contraddistinguono l'azienda da oltre 75 anni.

Le visite guidate gratuite hanno permesso ai 200 visitatori prenotati, tra i quali numerosi studenti degli istituti scolastici del territorio, di entrare nel cuore pulsante del Gruppo, offrendo uno sguardo privilegiato su due diverse realtà della filiera:





Oltre (Alba, CN) – Gli atelier in cui nascono le collezioni dell’iconico brand, espressione di stile e qualità del Made in Italy. Oltre è un marchio femminile lifestyle ideale per chi ricerca capi che donano eleganza e raffinatezza. Per chi crede che in ogni vestito ci sia la bellezza dei corpi che lo vestono e che il piacersi significhi essere se stesse [Sito web: www.oltre.com ].





Miroglio Fashion Logistica (Bra, frazione Pollenzo, CN) – Lo stabilimento dedicato alla logistica del gruppo, dove vengono collaudati, preparati, ricondizionati e spediti capi d'abbigliamento e accessori dei marchi Trussardi, Motivi, Oltre, Elena Mirò, Fiorella Rubino, Diana Gallesi e Luisa Viola, operando anche con lavorazioni conto terzi [Sito web: www.mirogliofashion.com ].









Giuseppe Miroglio, presidente di Miroglio Group, dichiara: “La nostra partecipazione a 'Fabbriche Aperte' rappresenta per noi un'importante occasione per condividere con il pubblico il nostro percorso fatto di innovazione, sostenibilità e passione per il lavoro. Il Gruppo Miroglio è una squadra dal cuore italiano, aperta al cambiamento e al confronto continuo, in cui si cresce insieme. La sperimentazione e la ricerca sono parte integrante del nostro approccio, sempre con lo sguardo rivolto al futuro, senza per questo dimenticare le nostre radici. Siamo fieri di far parte di un territorio come il Piemonte, ricco di tradizione imprenditoriale, e di contribuire al suo sviluppo con soluzioni sempre più avanzate, che ci proiettano ogni giorno di più nel mondo del retail".