Le Streghe di Rifreddo non temono la pioggia

Nonostante il meteo avverso, l’evento de “Le Notti delle Streghe” confermato in tutti i suoi appuntamenti di stasera, sabato 26 ottobre.

I volontari sono all’opera per rendere il percorso agevole nonostante la pioggia.

Dopo la camminata mattutina sul territorio in collaborazione con Vesulus Guide Escursionistiche e Cicloturistiche, questo pomeriggio si è proseguito presso il salone parrocchiale (di fianco alla chiesa in piazza della Vittoria) con Ramona Goitre e il laboratorio per bambini “Hocus Pocus”: pomeriggio di laboratori per bambini e ragazzi con racconti magici travestimenti e una dolce sorpresa.

Si continua dalle 19 in piazza della Vittoria con "Felix Felicis": Amuleti e magici oggetti portafortuna: mercatino con bancarelle tematiche

A seguire Gli incantesimi del gusto nella "Casa Stregata": cena con piatti della tradizione, con un pizzico di magia (Street food e polenta) a cura della Pro loco.

Consigliata la prenotazione per i gruppi numerosi. Per info e prenotazioni tavoli: 347 3336884.

A partire dalla 19,30 in piazza della Vittoria (davanti al Municipio) si apre la passeggiata teatralizzata a tappe "Lucea talvolta la luna: Le Masche di Rifreddo tra leggenda e realtà - Un viaggio per le vie del borgo nella notte oscura".

Misteri, segreti e inquietanti apparizioni, munirsi di coraggio e in caso di pioggia anche di un ombrello.

Il testo teatrale è a cura di Laura Sassone e Chiara Miolano e Alberto Decostanzi.

Regia di Ludovica Aprile e Francesco Gargiulo.

Prenotazione obbligatoria con prevendita di biglietti per l’ingresso sul sito www.lenottidellestreghe.it

Dalle 19,30 in piazza della Vittoria, gli eventi prenderanno vita con un’ampia gamma di intrattenimenti ad ingresso libero e gratuito.

Il programma della serata è ricco di attrazioni. Si partirà con il “Comedy Horror Show” del gruppo Squilibrio, dove equilibrismo, acrobatica, giocoleria e manipolazione con il fuoco terranno il pubblico con il fiato sospeso.

Seguirà l’esibizione del gruppo Sbandieratori e Musici Borgo San Martino di Saluzzo con il loro spettacolo “Vessilli nell’oscurità”, per incantare tutti con colori e movimenti.

Non mancherà anche un momento didattico con “Scopri il mondo della Notte... non avere paura!”, un'affascinante dimostrazione sui rapaci notturni a cura dell’associazione Kazakistan Dreaming Falconeria e rettili Cuneo.

Per tutta la serata, l'intrattenimento musicale sarà affidato a Andrea Caponnetto e al DJ Johnny Manfredi, che animeranno la piazza con le loro melodie coinvolgenti.

Dalle ore 22,30, il clima di mistero e divertimento si intensificherà con la “Creepy Night: ti farà accapponare la pelle”, un ballo della paura nella "Casa Stregata" organizzata dalla Pro loco Rifreddo, con DJ Matteo Dianti a far ballare tutti fino a notte fonda.

AREA PARCHEGGIO

A causa del maltempo i prati per parcheggiare sono inagibili.

Tuttavia, è stato messo a disposizione un parcheggio asfaltato vicino al centro, lungo la strada provinciale in direzione Sanfront, che sarà controllato e illuminato dalla protezione civile.

Inoltre, per garantire la sicurezza di tutti, sarà attivo un servizio navetta obbligatorio e gratuito per trasportare le persone in centro, evitando spostamenti pedonali sulla strada provinciale.